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В Севастополе создадут «Винную дорогу»

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе планируют создать «Винную дорогу» протяженностью более чем в 100 километров. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«У нас действует приоритетный проект “Терруар Севастополь”. Его суть в том, чтобы объединить всех наших виноградарей и виноделов и создать общий гастрономический и туристический продукт — винную дорогу протяженностью более 120 км», — написал Развожаев.

По словам губернатора, на данный момент в проекте 42 участника и есть еще четыре кандидата на вступление.

Проект «Винные дороги Боспорского царства», который станет одной из составляющей туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства», презентовали в Севастополе в 2019 году. Цель проекта — показать культуру развития виноделия на юге России от античности до наших дней.