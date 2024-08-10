В Севастополе создадут «Винную дорогу»

«У нас действует приоритетный проект “Терруар Севастополь”. Его суть в том, чтобы объединить всех наших виноградарей и виноделов и создать общий гастрономический и туристический продукт — винную дорогу протяженностью более 120 км», — написал Развожаев.
По словам губернатора, на данный момент в проекте 42 участника и есть еще четыре кандидата на вступление.
Проект «Винные дороги Боспорского царства», который станет одной из составляющей туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства», презентовали в Севастополе в 2019 году. Цель проекта — показать культуру развития виноделия на юге России от античности до наших дней.