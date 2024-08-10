В Ростове в 2025 году на Стачках уберут троллейбусы ради запуска трамваев

В Ростове-на-Дону в 2025 году на проспекте Стачки планируют ликвидировать часть троллейбусной линии ради запуска трамваев. Демонтировать троллейбусную сеть могут на участке от улицы Тружеников до остановки «ВОС».
Такие изменения предложил внести в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городской департамент транспорта. Это необходимо «в связи с запуском маршрута № 88 “ВОС” — “Площадь Карла Маркса”, оптимизацией маршрута № 16 “ВОС” — “Центральный рынок” и дублированием схемы данного троллейбусного маршрута с маршрутами автобусов № 4, 16, 16А, 20, 26, 40, 41 44, 57, 64, 67, 67А, 71, 75, 88». Так сказано в проекте решения городской думы.
Её очередное заседание намечено на вторник, 13 августа. Тогда и станет известно, одобрили депутаты предложение дептранса или нет.
Также ради строительства трамвайной линии городские власти рассматривают возможность расширения проезжей части в Западном микрорайоне. Оно может затронуть улицы 339-й Стрелковой дивизии, Зорге и пр. Стачки на участке до площади Мичурина.