В Самаре обсудили возможность перехода на оплату тепла в отопительный сезон

В Самаре состоялся круглый стол по вопросам оплаты тепла по факту потребления и установки общедомовых приборов учета. Участие в нем приняли представители энергетической компании, старшие по домам, а также глава регионального центра «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских. Он пояснил, что сегодня для жителей губернии возможны два способа оплаты за тепло — по факту потребления (1/7) или равными долями в течение года.