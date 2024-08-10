В Самаре обсудили возможность перехода на оплату тепла в отопительный сезон

В Самаре состоялся круглый стол по вопросам оплаты тепла по факту потребления и установки общедомовых приборов учета. Участие в нем приняли представители энергетической компании, старшие по домам, а также глава регионального центра «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских. Он пояснил, что сегодня для жителей губернии возможны два способа оплаты за тепло — по факту потребления (1/7) или равными долями в течение года.
— Если такое решение не принято на уровне субъекта РФ, способ оплаты выбирает общее собрание собственников многоквартирного дома, — отметил Виктор Часовских.
Первым способом пользуются жители 1039 домов региона. Они отмечают, что такой вариант имеет ряд удобств: отсутствие годовой корректировки, возможность оперативно влиять на энергопотребление и отсутствие платежей в течение 5 месяцев.
Для того, чтобы перейти на схему оплаты 1/7, необходимо установить общедомовой прибор учета. Установка производится по инициативе собственников МКД или ресурсоснабжающей организации. Отмечается, что оплату за монтаж производят жильцы — именно они становятся собственниками счетчика, поскольку он устанавливается на тепловом узле.