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На Уралмаше в Екатеринбурге на месте частных домов появится новый ЖК

Администрация Екатеринбурга вынесла на общественные слушания проект крупной застройки в границах улиц Кировградской — Народного фронта — Победы — Бакинских комиссаров.

Расположенные здесь частные дома намерены снести, а на их месте возвести высотки.

Помимо жилья на участке планируют построить детский сад, школу, крупный образовательный центр, а также паркинги и другие инфраструктурные объекты.

По проекту, число жильцов на территории увеличится на 5,6 тысячи человек. Осваивать территорию будут в 9 этапов, строительство продлится вплоть до 2042 года.

Как сообщалось ранее, на международной промышленной выставке ИННОПРОМ Сбер и «УГМК-Застройщик» подписали соглашение, согласно которому банк профинансирует строительство первой очереди жилого комплекса «Настоящий». Новый ЖК появится в екатеринбургском микрорайоне Эльмаш, на проспекте Космонавтов.

недвижимость