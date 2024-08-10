На Уралмаше в Екатеринбурге на месте частных домов появится новый ЖК

Расположенные здесь частные дома намерены снести, а на их месте возвести высотки.
Помимо жилья на участке планируют построить детский сад, школу, крупный образовательный центр, а также паркинги и другие инфраструктурные объекты.
По проекту, число жильцов на территории увеличится на 5,6 тысячи человек. Осваивать территорию будут в 9 этапов, строительство продлится вплоть до 2042 года.
Как сообщалось ранее, на международной промышленной выставке ИННОПРОМ Сбер и «УГМК-Застройщик» подписали соглашение, согласно которому банк профинансирует строительство первой очереди жилого комплекса «Настоящий». Новый ЖК появится в екатеринбургском микрорайоне Эльмаш, на проспекте Космонавтов.