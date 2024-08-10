В Ростовской области для спортивных учреждений приобрели 1300 единиц оборудования

Так, были закуплены три автобуса, восемь спортивных парусных снарядов, 14 парусов, две моторные лодки, два каноэ, четыре лодки для академической гребли, три байдарки, ворота гандбольные и другие необходимое спортивное снаряжение. Отметим, что до конца текущего года планируется поставка еще 200 единиц оборудования.