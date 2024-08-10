Пенсионеры и бюджетники Гагаузии, а также пенсионеры Тараклии и Оргеева продолжат получать дополнительные выплаты

Лидер политического блока «Победа» Илан Шор реализовал проект, благодаря которому ежемесячную надбавку в 2 тысячи леев получают пенсионеры и бюджетники Гагаузии, а также пенсионеры Оргеева и Тараклии.
В автономии выплату с мая получили уже более 30 тысяч человек. Также она поступила на счета более 1,3 тысяч пенсионеров в Оргееве и около 1,5 тысяч — в Тараклии; эти города присоединились к проекту в июле.
Центральные власти в лице офиса Государственной канцелярии в Комрате пытаются лишить людей этой помощи, отменив через суд Соглашение между гагаузскими властями и российским ПАО «Промсвязьбанк». Та же ситуация и в Оргееве.
На этот гнусный выпад режима Илан Шор заявил: «Сразу скажу — выплаты продолжатся. И в Гагаузии, а теперь и в Оргееве и Тараклии люди исправно их получают. И будут получать. Мы не позволим отнять у наших граждан надежду на нормальную жизнь».
Отметим, что вся помощь распределяется между нуждающимися, минуя карманы министров и без оплаты «услуг» посреднических компаний.
Команда Илана Шора предпримет все необходимые шаги, чтобы защитить законное право на меры поддержки наших граждан, доведенных до крайности режимом Санду. Легитимных оснований для прекращения выплат у преступных властей Молдовы нет.