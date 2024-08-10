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Урожай яблок в Молдове ожидается ниже прошлогоднего

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Производители яблок в Молдове соберут в нынешнем сезоне около 447 000 тонн яблок, что примерно на 14% меньше, чем в 2023 году, сообщили в ассоциации Moldova Fruct.

Источник: Sputnik.md

В качестве основных причин названы засуха, сокращение площадей садов из-за отсутствия систем орошения и неблагоприятные погодные условия.

«Из 447 тысяч тонн яблок примерно 134 тысячи пойдут на экспорт, уровень 2023 года сохранится».

говорит исполнительный директор ассоциации Юрие Фалэ, его цитирует портал Mold Street.

Прогноз урожая яблок был разработан 1—17 июля 2024 года на основе проведенных среди членов ассоциации опросов, предоставленной региональными специалистами информации, а также данных, распространенных отраслевым ведомством и сельхозуправлениями Бричанского, Сорокского и Единецкого районов.

«Тенденция общего падения производства яблок не ограничивается только Молдовой, а распространяется и на уровень ЕС. По представленным данным, общее производство яблок в Евросоюзе на 2024 год ожидается на уровне 10,2 миллиона тонн, что на 11,32% меньше, чем в прошлом году, и на 13,58% меньше в сравнении со средним показателем за предыдущие три года», — говорит Фалэ.

В 2023 году урожай яблок в Молдове составил около 518 000 тонн, на 18% больше, чем в 2022-м. Большую часть урожая переработали местные фабрики, которые, в отличие от прошлых лет, предоставили намного более привлекательные цены — более 4 леев за килограмм.

экономика
сельское хозяйство