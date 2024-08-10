Урожай яблок в Молдове ожидается ниже прошлогоднего

«Тенденция общего падения производства яблок не ограничивается только Молдовой, а распространяется и на уровень ЕС. По представленным данным, общее производство яблок в Евросоюзе на 2024 год ожидается на уровне 10,2 миллиона тонн, что на 11,32% меньше, чем в прошлом году, и на 13,58% меньше в сравнении со средним показателем за предыдущие три года», — говорит Фалэ.