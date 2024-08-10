Урожай яблок в Молдове ожидается ниже прошлогоднего

В качестве основных причин названы засуха, сокращение площадей садов из-за отсутствия систем орошения и неблагоприятные погодные условия.
«Из 447 тысяч тонн яблок примерно 134 тысячи пойдут на экспорт, уровень 2023 года сохранится».
Прогноз урожая яблок был разработан
«Тенденция общего падения производства яблок не ограничивается только Молдовой, а распространяется и на уровень ЕС. По представленным данным, общее производство яблок в Евросоюзе на 2024 год ожидается на уровне 10,2 миллиона тонн, что на 11,32% меньше, чем в прошлом году, и на 13,58% меньше в сравнении со средним показателем за предыдущие три года», — говорит Фалэ.
В 2023 году урожай яблок в Молдове составил около 518 000 тонн, на 18% больше, чем в 2022-м. Большую часть урожая переработали местные фабрики, которые, в отличие от прошлых лет, предоставили намного более привлекательные цены — более 4 леев за килограмм.