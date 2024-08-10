В Краснодаре состоится ярмарка вакансий предприятий строительной отрасли

Мероприятие пройдет с 9.00 до 12.00 в кадровом центре «Работа России» по улице имени Петра Метальникова.
Согласно сведениям пресс-службы администрации краевой столицы, в ярмарке поучаствуют свыше 15 работодателей. По словам руководителя Краснодарского центра занятости Александра Костанова, кубанский стройкомплекс является одним из крупнейших в России. Основная задача — помочь работодателям укомплектовать штат профессиональными кадрами.
На ярмарке представят свыше тысячи мест с зарплатой до 230 000 рублей, подчеркнул Александр Костанов. Участников мероприятия ждут вакансии инженеров стройспециальностей, геодезистов, каменщиков, бетонщиков, электриков, монтажников, водителей, маляров и многие другие.
Кроме того, на ярмарке будут присутствовать карьерные консультанты. Они помогут соискателям подать заявление на бесплатное обучение и дополнительное профобразование.
Ранее «МК на Кубани» писал, что несколько тысяч жителей Краснодарского края нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства.