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Нацбанк Беларуси озвучил курс евро и доллара на воскресенье 11 августа 2024

Национальный банк Беларуси определил курс евро, курс доллара и снизил курс российского рубля на 11 августа 2024, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на воскресенье, 11 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1073 белорусского рубля, 1 евро — 3,3935 BYN, 100 российских рублей — 3,6108 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в субботу, 10 августа, значения валют на воскресенье, 11 августа, сохранены.

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