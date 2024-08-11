Нацбанк Беларуси озвучил курс евро и доллара на воскресенье 11 августа 2024

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 11 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1073 белорусского рубля, 1 евро — 3,3935 BYN, 100 российских рублей — 3,6108 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в субботу, 10 августа, значения валют на воскресенье, 11 августа, сохранены.