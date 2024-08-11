Названы специалисты рабочих профессий с самыми высокими зарплатами

Кроме того, специалист сервиса поделилась данными по ряду других вакансий. Так, для разнорабочих среднее зарплатное предложение составляет 78 тысяч рублей, электромонтеров — 76,8 тысячи, а для электриков — 71,1 тысячи. Работодатели готовы платить грузчикам по 52 тысячи рублей, а газовщикам — 48,7 тысячи.