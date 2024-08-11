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В каких регионах Казахстана самые дешевые квартиры в новостройках

В июле 2024 года цены на квартиры в новостройках подорожали только в двух городах. В остальных 18 регионах изменений в стоимости нового жилья не зафиксировано, сообщает Zakon.kz.

По данным популярного сайта по продаже недвижимости, в июле недвижимость от застройщика подорожала на 0,1% (по сравнению с июнем).

Стоимость нового жилья выросла по итогам второго летнего месяца лишь в двух регионах:

  • в Павлодаре, где квартиры прибавили в цене в среднем 3,1%;
  • в Шымкенте — цена подросла на +1,1%.

В Астане, Алматы и остальных 16 регионах стоимость новостроек осталась на уровне июня. При этом снижение не зафиксировано ни в одном регионе Казахстана.

А вот в годовой динамике есть интересные моменты. К июлю 2023 года цены на новое жилье выросли в среднем на 2,4%.

Самый высокий годовой прирост:

  • в Актобе (+7,5%);
  • в Талдыкоргане (+7,2%);
  • в Кызылорде (+7,1%).

В Алматы за год новостройки подорожали на 3,9%, в Астане — на 2,2%, в Шымкенте, наоборот, подешевели на 2,2%.

Годовое снижение также зафиксировано в двух регионах:

  • в Атырау, где цена упала в среднем на 1,7%;
  • в Усть-Каменогорске — 0,8%.

В июле 2024 года средняя цена за квадрат в новой однокомнатной квартире составила 488 859 тенге.

Самые высокие цены на новостройки традиционно:

  • в Астане — 584 416 тенге;
  • в Алматы — 567 618 тенге;
  • в Шымкенте — 425 413 тенге.

Перевалила отметку 400 тыс. за квадрат первичка в Актау. Средняя цена сегодня — 409 711 тенге за 1 кв. м.

Самая дешевая первичка:

  • в Актобе — 280 тыс. тенге за квадратный метр;
  • в Уральске — 287 тыс. тенге за квадратный метр;
  • в Кокшетау — 306 тыс. тенге за квадратный метр.

О том, как будет складываться ситуация на рынке недвижимости страны, рассказал журналистам 26 июля 2024 года председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков. По его словам, резкого падения цен на квартиры казахстанцам ждать не приходится.

недвижимость