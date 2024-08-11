В каких регионах Казахстана самые дешевые квартиры в новостройках

По данным популярного сайта по продаже недвижимости, в июле недвижимость от застройщика подорожала на 0,1% (по сравнению с июнем).
Стоимость нового жилья выросла по итогам второго летнего месяца лишь в двух регионах:
- в Павлодаре, где квартиры прибавили в цене в среднем 3,1%;
- в Шымкенте — цена подросла на +1,1%.
В Астане, Алматы и остальных 16 регионах стоимость новостроек осталась на уровне июня. При этом снижение не зафиксировано ни в одном регионе Казахстана.
А вот в годовой динамике есть интересные моменты. К июлю 2023 года цены на новое жилье выросли в среднем на 2,4%.
Самый высокий годовой прирост:
- в Актобе (+7,5%);
- в Талдыкоргане (+7,2%);
- в Кызылорде (+7,1%).
В Алматы за год новостройки подорожали на 3,9%, в Астане — на 2,2%, в Шымкенте, наоборот, подешевели на 2,2%.
Годовое снижение также зафиксировано в двух регионах:
- в Атырау, где цена упала в среднем на 1,7%;
- в Усть-Каменогорске — 0,8%.
В июле 2024 года средняя цена за квадрат в новой однокомнатной квартире составила 488 859 тенге.
Самые высокие цены на новостройки традиционно:
- в Астане — 584 416 тенге;
- в Алматы — 567 618 тенге;
- в Шымкенте — 425 413 тенге.
Перевалила отметку 400 тыс. за квадрат первичка в Актау. Средняя цена сегодня — 409 711 тенге за 1 кв. м.
Самая дешевая первичка:
- в Актобе — 280 тыс. тенге за квадратный метр;
- в Уральске — 287 тыс. тенге за квадратный метр;
- в Кокшетау — 306 тыс. тенге за квадратный метр.
О том, как будет складываться ситуация на рынке недвижимости страны, рассказал журналистам 26 июля 2024 года председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков. По его словам, резкого падения цен на квартиры казахстанцам ждать не приходится.