В каких регионах Казахстана самые дешевые квартиры в новостройках

О том, как будет складываться ситуация на рынке недвижимости страны, рассказал журналистам 26 июля 2024 года председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков. По его словам, резкого падения цен на квартиры казахстанцам ждать не приходится.