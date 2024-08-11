Белстат: почти 86% работников строительного комплекса Беларуси — мужчины

Статистики подсчитали, что среди специалистов стройотрасли с высшим образованием больше женщин (56,2%), тогда как среди работников с профессионально-техническим образованием преобладают мужчины (47,5%). Интересно, что сотрудники со средним специальным образованием по половому признаку разделились почти поровну: в их рядах 18,5% женщин и 17,5% мужчин.



В I полугодии 2024 года отрасль отметилась солидным скачком среднемесячной заработной платы, которая без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности за первые шесть месяцев этого года составила Br2427,6, или +29,7% к показателю I полугодия 2023 года.



На конец 2023 года в Беларуси функционировало 8073 организации строительства. За прошедший год в республике появилось 39 новых стройорганизаций. Объем подрядных работ по виду деятельности «строительство» в первом полугодии 2024 года достиг отметки в Br8937,9 млн, что на 8,6% выше уровня аналогичного периода 2023 года.



Важный показатель для отрасли — ввод жилья в эксплуатацию. Так, за I полугодие 2024 года в стране появилось 1687,5 тыс. кв.м общей площади жилых домов, в том числе 849,7 тыс. кв.м — индивидуальной жилищной застройки. При этом 65,2% введенного жилья расположено в городах и поселках городского типа, 34,8% — в сельских населенных пунктах. За шесть месяцев в стране появилось 821,6 тыс. кв.м общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов и 200,7 тыс. кв.м общей площади жилых домов с использованием электроэнергии для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.



По данным Белстата, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в I полугодии 2024-го было введено в эксплуатацию 564,9 тыс. кв.м жилья, в том числе 363,6 тыс. кв.м — с использованием государственной поддержки. В целом, в 2023 году 23,9 тыс. белорусских семей, состоящих на учете нуждающихся, улучшили жилищные условия. Из них 40,1% — многодетные семьи, 28,6% — молодые.