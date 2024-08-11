Национальный статистический комитет подготовил статистический обзор ко Дню строителя, который в 2024-м отмечается 11 августа. Среди прочего Белстат подсчитал, что средняя зарплата строителя в Беларуси составляет 2427,6 рубля.
Причем за I полугодие-2024 отрасль добавила по среднемесячной заработной плате +29,7% к аналогичному периоду 2023-го. Данные по заработку даны без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности, уточняют в Белстате.
Среди прочих любопытных данных отметим, что в сфере строительства работает 85,9% мужчин и 14,1% женщин. А всего в данной отрасли трудится 243,7 тысячи человек (это данные на 2023 год), или 5,9% от общего количества занятых в экономике. Их средний возраст — немногим более 42 лет.
В 2023 году в Беларуси работали 8073 организации строительства, причем новых прибавилось на 39.