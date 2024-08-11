Белстат подсчитал, что средняя зарплата строителя в Беларуси составляет 2427,6 рубля

Среди прочих любопытных данных отметим, что в сфере строительства работает 85,9% мужчин и 14,1% женщин. А всего в данной отрасли трудится 243,7 тысячи человек (это данные на 2023 год), или 5,9% от общего количества занятых в экономике. Их средний возраст — немногим более 42 лет.