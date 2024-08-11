Промышленное производство в Казахстане выросло на 2,8%

По данным пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объемы по этому показателю увеличились во всех странах ЕАЭС:
- в Армении — на 18,2%,
- в Беларуси — на 7,1%,
- в России — на 4,4%,
- в Казахстане — на 2,8%,
- в Кыргызстане — на 1%.
«В обрабатывающей промышленности объем производства дал рост сразу на 7,9%. В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании — на 4,2%», — отметили в ЕЭК.
Меньшие показатели в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов — плюс 4,4%. В аутсайдерах по общим данным оказались горнодобывающая промышленность и разработка карьеров — рост снизился на 0,2%.
Ранее сообщалось, что после трехмесячного снижения в Казахстане начался скромный, но уверенный рост экономики. За первое полугодие 2024 года краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) составил 3,9%, причем одним из драйверов роста впервые выступило сельское хозяйство.