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Промышленное производство в Казахстане выросло на 2,8%

Промышленное производство в Евразийском экономическом союзе в январе — июне 2024 года выросло на 4,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), объемы по этому показателю увеличились во всех странах ЕАЭС:

  • в Армении — на 18,2%,
  • в Беларуси — на 7,1%,
  • в России — на 4,4%,
  • в Казахстане — на 2,8%,
  • в Кыргызстане — на 1%.

«В обрабатывающей промышленности объем производства дал рост сразу на 7,9%. В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании — на 4,2%», — отметили в ЕЭК.

Меньшие показатели в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов — плюс 4,4%. В аутсайдерах по общим данным оказались горнодобывающая промышленность и разработка карьеров — рост снизился на 0,2%.

Ранее сообщалось, что после трехмесячного снижения в Казахстане начался скромный, но уверенный рост экономики. За первое полугодие 2024 года краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) составил 3,9%, причем одним из драйверов роста впервые выступило сельское хозяйство.