В Ростове ограничат движение транспорта из-за реставрации домов

Второе здание находится на улице Береговой, 17/1. Его тоже начнут реставрировать с 26 августа. В связи с этим частично ограничат движение по переулку Островского, 1. Также местные жители не смогут переходить по переходу, который расположен на Береговой (с западной стороны пересечения с пер. Островского).