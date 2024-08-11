В Ростове ограничат движение транспорта из-за реставрации домов

В Ростове до конца года ограничат движение транспорта сразу на нескольких улицах. Об этом предупреждает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения. Причина — реставрация трех исторических домов.
Одно из зданий находится на проспекте Кировском, 40/87. Из-за его ремонта с 26 августа движение будет перекрыто на участке от Суворова до Кировского, 40а, а также по улице Суворова вдоль дома № 87.
Кроме того, будет перекрыт пешеходный переход на Суворова (с восточной стороны пересечения с Кировским проспектом).
Второе здание находится на улице Береговой, 17/1. Его тоже начнут реставрировать с 26 августа. В связи с этим частично ограничат движение по переулку Островского, 1. Также местные жители не смогут переходить по переходу, который расположен на Береговой (с западной стороны пересечения с пер. Островского).
Третье здание находится на Социалистической, 53. Там ремонтные работы начнутся с 28 августа. Из-за этого временно запретят стоянку и остановку транспорта возле домов № 51 и № 53.