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Мэрия Самары утвердила стоимость квадратного метра жилья

Норматив стоимости квадратного метра жилья в Самаре в третьем квартале 2024 года составит более 36 тысяч рублей.

В Самаре утвердили стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2024 года. Соответствующее постановление от 8 августа 2024 года опубликовано на сайте мэрии.

— Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в размере 36 674 рублей, — говорится в документе.

Но есть один нюанс — этот норматив нужен только для расчета социальных выплат на жилье, которые дают молодым семьям на его покупку или строительство. Такой норматив будут применять для правоотношений, возникших с 1 июля 2024 года.

недвижимость