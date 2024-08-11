Мэрия Самары утвердила стоимость квадратного метра жилья

В Самаре утвердили стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2024 года. Соответствующее постановление от 8 августа 2024 года опубликовано на сайте мэрии.
— Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в размере 36 674 рублей, — говорится в документе.
Но есть один нюанс — этот норматив нужен только для расчета социальных выплат на жилье, которые дают молодым семьям на его покупку или строительство. Такой норматив будут применять для правоотношений, возникших с 1 июля 2024 года.