В Беларуси с учетом рапса собрали более 6,9 млн тонн зерна

В Беларуси на 11 августа намолотили зерна (с учетом рапса) 6,992 млн т, из них 5,936 млн т — зерновых и зернобобовых культур (85,6% подлежащих уборке площадей, урожайность — 29,5 ц/га), 1,056 млн т — озимого рапса.



В общую копилку зерна с учетом рапса Минская область собрала 1,895 млн т, Гродненская — 1,600 млн т, Брестская — 1,531 млн т, Могилевская — 750 тыс. т, Гомельская — 664,3 тыс. т, Витебская — 552 тыс. т.