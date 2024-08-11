Башкирия экспортировала в Китай 5,5 тысячи тонн рапсового масла

«Основной страной — импортером продукции переработки семян рапса на растительное масло стала Китайская Народная Республика, где этот продукт — богатейший источник жирных ненасыщенных кислот, пользуется высоким спросом», — пояснили в надзорном ведомстве.
Все 257 партий растительного масла общим весом 5,447 тысячи тонн пред отгрузкой в Китай были проконтролированы управлением Россельхознадзора по Башкирии. Отобранные образцы подкарантинной продукции прошли лабораторные исследования. По результатам экспертиз вредных карантинных организмов в масле не выявлено. Рапсовое масло из Башкирии соответствует требованиям страны-импортера, на продукцию выдано 257 фитосанитарных сертификата.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.