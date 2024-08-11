В бассейне ЦПКиО Волгограда построят пятиметровые скалы и водопад с гротами

В детском бассейне «Лагуна» в ЦПКиО скоро появится водопад с гротами. Это не просто фигурка для украшения: сооружение будет настолько большим, что в гротах спокойно уместится компания празднующих день рождения или любой другой праздник людей. Вокруг этого появятся пятиметровые скалы, которые растянутся на 50 метров, сообщают в администрации парка.
Каркас будущего водопада уже монтирует скульптор. Это не ограничило работу бассейна — стройка идет на огороженной площадке рядом с «Лагуной». Скалы будут представлять собой 3D панели из арматуры и металлической сетки, которые покроют специальным материалом, устойчивым к перепадам температуры и не подверженным коррозии, рассказали сайту volgograd.kp.ru в ЦПКиО.
В гротах будут помещения для банкетов, бизнес-ланчей и других событий. А между пещерами обещают водную зону: там можно будет поплавать среди скал и под водопадом.