В бассейне ЦПКиО Волгограда построят пятиметровые скалы и водопад с гротами

В детском бассейне «Лагуна» в ЦПКиО скоро появится водопад с гротами. Это не просто фигурка для украшения: сооружение будет настолько большим, что в гротах спокойно уместится компания празднующих день рождения или любой другой праздник людей. Вокруг этого появятся пятиметровые скалы, которые растянутся на 50 метров, сообщают в администрации парка.