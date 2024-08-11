В Башкирии вновь изменились цены на бензин

Стоимость бензина самой «ходовой» марки АИ-92 не изменилась — 51,40 ₽ Не поменялась цена и на ATUM-92 — 52,50 ₽
В прошлом месяце было пять повышений стоимости топлива, в предыдущие разы цены менялись 1, 6, 13 и 20 июля, и 27 июля.
«Башнефть» снова подняла стоимость топлива. Теперь ATUM-95 стоит 56 ₽ (+5 коп.), АИ-100 — 72,25 ₽ (+3 ₽), ДТ — 63,85 ₽ (+40 коп.).
Стоимость бензина самой «ходовой» марки АИ-92 не изменилась — 51,40 ₽ Не поменялась цена и на ATUM-92 — 52,50 ₽
В прошлом месяце было пять повышений стоимости топлива, в предыдущие разы цены менялись 1, 6, 13 и 20 июля, и 27 июля.