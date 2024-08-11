Димогло: Молдова должна сама наращивать свой промышленный потенциал

За последние годы Румыния установила контроль над ключевыми объектами молдавской инфраструктуры. Речь идет о торговле, газотранспортной системе, электросетях, а также шоссейных магистралях. Это поглощение ничего хорошего Молдове не принесет, полагает журналист и телеведущая Нина Димогло. Об этом она рассказала в комментарии для Sputnik Молдова.
Она напомнила про попытки Румынии купить молдавское госпредприятие RED Nord, обслуживающее почти полмиллиона потребителей. Оппозиция крайне резко высказывалась против приватизации FEE Nord и RED Nord. По словам Димогло, эти стратегические предприятия приносят прибыль и должны оставаться в государственной собственности.
«В этом году OTP Bank отойдет румынским владельцам. Таким образом, из одиннадцати существующих в Молдове финансовых учреждений как минимум в трех будет доминировать румынский капитал», — рассказала Димогло.
Такие тенденции она считает негативными и полагает, что Молдова должна наращивать собственный потенциал, а не работать себе в ущерб.
«Заходя на молдавский рынок, эти компании зачастую повышают цены на аналогичную продукцию собственных производителей. Это неизбежно приводит к росту безработицы и снижению уровня жизни в стране», — подытожила Димогло.
Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов прокомментировал сообщение премьера Румынии Марчела Чолаку о планах страны приобрести энергопредприятия RED Nord и FEE Nord, которые занимаются производством и распределением электроэнергии северным районам Молдовы. Молдавский министр приветствовал намерения румынской стороны. Оппозиция выразила категорическое несогласие с такой позицией и провела в разных районах Молдовы акции протеста.