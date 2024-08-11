Димогло: Молдова должна сама наращивать свой промышленный потенциал

За последние годы Румыния установила контроль над ключевыми объектами молдавской инфраструктуры. Речь идет о торговле, газотранспортной системе, электросетях, а также шоссейных магистралях. Это поглощение ничего хорошего Молдове не принесет, полагает журналист и телеведущая Нина Димогло. Об этом она рассказала в комментарии для Sputnik Молдова.