Колумбус
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Fly Arystan прилетел в Уральск извиниться перед пассажиркой

История с 12-летней девочкой, которую не пустили на борт, получила продолжение.

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Глава Fly Arystan прилетел в Уральск извиниться перед семьей 12-летней пассажирки Зере Галиевой.

20 июля две сестры-двойняшки Зере и Зауре должны были вылететь с группой других детей из Астаны в Уральск, но авиакомпания поменяла борт на менее вместительный.

В итоге Зере не хватило места в самолете, ее не посадили на рейс и оставили в чужом городе. Девочка три часа проплакала у стойки регистрации, рассказала ее мама.

9 августа Комитет гражданской авиации прокомментировал случай с ребенком и обещал принять меры. Спустя два дня в Уральск прилетел глава Fly Arystan.

Как указал в официальном сообщении Минтранс Казахстана, стороны детально обсудили причины произошедшей ситуации.

Ричард Леджер принес официальные извинения и передал сертификаты, дающие право семье на перелеты по всему Казахстану авиакомпанией FlyArystan до конца года.

«В скором времени авиакомпания дополнительно поделится деталями встречи и о принятых мерах и решениях», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь авиакомпания обещает провести служебную проверку и наказать виновных.