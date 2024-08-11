Глава Fly Arystan прилетел в Уральск извиниться перед пассажиркой

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Глава Fly Arystan прилетел в Уральск извиниться перед семьей 12-летней пассажирки Зере Галиевой.
20 июля две сестры-двойняшки Зере и Зауре должны были вылететь с группой других детей из Астаны в Уральск, но авиакомпания поменяла борт на менее вместительный.
В итоге Зере не хватило места в самолете, ее не посадили на рейс и оставили в чужом городе. Девочка три часа проплакала у стойки регистрации, рассказала ее мама.
9 августа Комитет гражданской авиации прокомментировал случай с ребенком и обещал принять меры. Спустя два дня в Уральск прилетел глава Fly Arystan.
Как указал в официальном сообщении Минтранс Казахстана, стороны детально обсудили причины произошедшей ситуации.
Ричард Леджер принес официальные извинения и передал сертификаты, дающие право семье на перелеты по всему Казахстану авиакомпанией FlyArystan до конца года.
«В скором времени авиакомпания дополнительно поделится деталями встречи и о принятых мерах и решениях», — говорится в сообщении ведомства.
Теперь авиакомпания обещает провести служебную проверку и наказать виновных.