В Гродненской области налоговая оштрафовала ИП за махинации с кассовым оборудованием

В инспекции отметили, что вопросы соблюдения плательщиками законодательства, регламентирующего порядок приема средств платежа, находятся под пристальным контролем налоговых органов. «Аналитические мероприятия, проводимые налоговыми органами, позволяют установить факты использования субъектами хозяйствования кассового оборудования, не подключенного к СККО, еще и сегодня», — отметили в налоговой инспекции.



Так, «находчивый» индивидуальный предприниматель создал видимость соблюдения законодательства, установив в торговом объекте два кассовых аппарата, с применением которых принималась наличная выручка и покупателям выдавались платежные документы. Как оказалось, средство контроля налоговых органов в одном из указанных кассовых аппаратов отсутствовало, а с его использованием от покупателей приняты наличные денежные средства в размере более Br200 тыс. Кроме того, в ходе контрольных мероприятий изъяты документы, содержащие информацию о сумме выручки в размере почти Br610 тыс., которая принята ИП от покупателей без применения кассового оборудования.



За допущенные нарушения к индивидуальному предпринимателю применены меры административной ответственности в виде штрафов в размере Br1,3 тыс. Помимо этого, от суммы выручки, принятой без применения кассового оборудования, ИП предстоит уплатить налоги, размер которых в настоящее время устанавливается.