В Омске зарплата строителей выросла на 17%

За 2023 год в регионе было построено 743 тысячи квадратных метров жилья, а за первое полугодие 2024 года уже сдано 441 тысяча квадратных метров. За прошлый год в Омске введены в эксплуатацию три общеобразовательные школы на 1 922 ученических места, три детских сада на 381 место и три амбулаторно-поликлинические организации. Кроме того, были построены спортзал площадью 205 квадратных метров, бассейн и гостиничные комплексы, включая «Cosmos», апарт-отель «Маршал» и гостиницу «50/60». Также введена в эксплуатацию первая очередь логистического парка «Солнечный».