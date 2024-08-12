В Омске зарплата строителей выросла на 17%

По данным Омскстата, на 11 августа, в Омской области в строительной отрасли трудятся около 24 000 человек. Среднемесячная зарплата строителей за первые пять месяцев 2024 года составила более 64 тысяч рублей, что на 17% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.
За 2023 год в регионе было построено 743 тысячи квадратных метров жилья, а за первое полугодие 2024 года уже сдано 441 тысяча квадратных метров. За прошлый год в Омске введены в эксплуатацию три общеобразовательные школы на 1 922 ученических места, три детских сада на 381 место и три амбулаторно-поликлинические организации. Кроме того, были построены спортзал площадью 205 квадратных метров, бассейн и гостиничные комплексы, включая «Cosmos», апарт-отель «Маршал» и гостиницу «50/60». Также введена в эксплуатацию первая очередь логистического парка «Солнечный».
В текущем 2024 году завершено строительство главного корпуса Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, нового спортзала площадью 644 квадратных метра и физкультурно-оздоровительного комплекса. Уже за этот год введено 441 тысяча квадратных метров жилья, что составило 3664 квартиры.
Омскстат подчеркнул, что в строительной отрасли региона наблюдается стабильный рост как в плане заработной платы, так и в объеме строительства, что свидетельствует о развитии и улучшении инфраструктуры Омской области.