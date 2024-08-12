Омская кофейня «Вояж» закрылась после 15 лет работы

«Не все шло гладко, были разные времена, и вот, к сожалению, как бизнес, “Вояж” закончился. Безусловно, в этом есть и моя вина», — написал Гаврилов. Он также выразил благодарность сотрудникам и постоянным клиентам, которые поддерживали кофейню на протяжении всех лет её работы.