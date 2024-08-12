Омская кофейня «Вояж» закрылась после 15 лет работы

В воскресенье, 11 августа, в день закрытия последней кофейни сети «Вояж» на улице Ленина в Омске, её владелец Андрей Гаврилов опубликовал прощальное сообщение в социальных сетях. Заведение, работавшее более 15 лет, закрывается после того, как не смогло адаптироваться к изменившемуся ресторанному рынку города.
Сеть кофеен «Вояж», основанная в 2007 году, начинала с трёх точек: на улицах Ленина, Думской и Ленинградской площади. Однако, с течением времени кофейни на Думской и Ленинградской закрылись, оставив только заведение на улице Ленина. В последние годы бизнес сталкивался с трудностями, и в итоге бизнесмен Андрей Гаврилов принял решение закрыть и последнюю точку.
Владелец признал, что изменения в ресторанной индустрии Омска сыграли ключевую роль в этом решении. В своём сообщении бизнесмен отметил, что «Вояж» не смог найти своё место в новом формате рынка.
«Не все шло гладко, были разные времена, и вот, к сожалению, как бизнес, “Вояж” закончился. Безусловно, в этом есть и моя вина», — написал Гаврилов. Он также выразил благодарность сотрудникам и постоянным клиентам, которые поддерживали кофейню на протяжении всех лет её работы.
Ранее Гаврилов попытался продать кофейню за 8 миллионов рублей, но позже снизил цену до 4,5 миллиона. С лета 2023 года заведение также выставлялось на аренду. Несмотря на все усилия, «Вояж» не смог найти нового владельца или арендатора и закрывается.
Кроме «Вояжа», в этом году завершили работу и другие известные заведения. Закрылся, например, ресторан «У Швейка» в ТЦ «Топаз», на месте которого вскоре появится новое заведение ресторатора Игоря Белоглазова под названием «Рэми». Андрей Гаврилов выразил надежду, что на месте закрывшегося «Вояжа» вскоре появится новое, более жизнеспособное заведение, которое будет соответствовать духу времени и удовлетворять потребности современных клиентов.