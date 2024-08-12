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Нацбанк Беларуси повысил курс евро и доллара на 12 августа 2024 после выходных

Национальный банк Беларуси увеличил курс евро и доллара, но уменьшил курс российского рубля на 12 августа 2024, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Курсы доллара и евро выросли после выходных, а российский рубль снижен.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на понедельник, 12 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1247 белорусского рубля, 1 евро — 3,4116 BYN, 100 российских рублей — 3,5807белорусского рубля.

Таким образом, после выходных изменены курсы Нацбанка для трех основных валют в Беларуси. Значения относительно курсов, которые действовали на пятницу, субботу и воскресенье, 9, 10 и 11 августа, скорректированы, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Например, на 12 августа 2024 курс доллара и курс евро увеличены, а курс российского рубля несколько снизился.

Сильнее всего подрос курс европейской валюты в сравнении с курсами, действовавшими на протяжении выходных, 10 и 11 августа. Валютные значения на 12 августа изменились следующим образом: курс 1 доллара США вырос на 0,0174 белрубля, 1 евро прибавил 0,0181 белрубля, а 100 российских рублей потеряли 0,0301 белорусского рубля.

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