Нацбанк Беларуси повысил курс евро и доллара на 12 августа 2024 после выходных

Таким образом, после выходных изменены курсы Нацбанка для трех основных валют в Беларуси. Значения относительно курсов, которые действовали на пятницу, субботу и воскресенье, 9, 10 и 11 августа, скорректированы, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Например, на 12 августа 2024 курс доллара и курс евро увеличены, а курс российского рубля несколько снизился.