Нацбанк Беларуси повысил курс евро и доллара на 12 августа 2024 после выходных

Курсы доллара и евро выросли после выходных, а российский рубль снижен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 12 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1247 белорусского рубля, 1 евро — 3,4116 BYN, 100 российских рублей — 3,5807белорусского рубля.
Таким образом, после выходных изменены курсы Нацбанка для трех основных валют в Беларуси. Значения относительно курсов, которые действовали на пятницу, субботу и воскресенье, 9, 10 и 11 августа, скорректированы, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Например, на 12 августа 2024 курс доллара и курс евро увеличены, а курс российского рубля несколько снизился.
Сильнее всего подрос курс европейской валюты в сравнении с курсами, действовавшими на протяжении выходных, 10 и 11 августа. Валютные значения на 12 августа изменились следующим образом: курс 1 доллара США вырос на 0,0174 белрубля, 1 евро прибавил 0,0181 белрубля, а 100 российских рублей потеряли 0,0301 белорусского рубля.