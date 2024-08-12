Бастрыкин заинтересовался ситуацией с горячей водой в посёлке под Новосибирском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским коллегам представить доклад по факту обращения жителей посёлка Линёво Искитимского района по поводу ситуации с горячей водой. Об этом накануне сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее жители посёлка направили руководителю СКР коллективную жалобу, в которой сообщили, что в их домах на протяжении многих лет температура горячей воды не соответствует нормативам..
«Мы тонны воды сбрасываем в канализацию, чтобы получить хотя бы тёплую воду, а иной раз горячей воды вообще нет», — говорится в тексте письма.
По словам жителей Линёво, они жаловались в Искитимскую межрайонную прокуратуру в 2017, 2018, 2019 и 2023 годах. Кроме того, неоднократно обращались к местным, районным и региональным властям, однако ситуация с водой не изменилась.
По данному факту региональный Следком организовал процессуальную проверку. Доклад о её ходе и результатах Александр Бастрыкин поручил представить руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалёву.
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