В Красноярске построят дорогу до детского сада на Бугаче

Дорога будет двухсторонней со светофорами и пешеходными переходами, обустроят тротуары, благоустроят прилегающую территорию, отмечает пресс-служба мэрии.
Рядом также находится школа № 159 — самая большая за Уралом, которую построили в рамках нацпроекта «Образование». В прошлом году до школы построили дорогу, но по ней можно проехать к образовательному учреждению только с одной стороны. Новая дорога позволит подъезжать к школе со стороны детского сада.
Кроме того, справа от детсада появится детский автогородок, где малышей будут обучать правилам дорожного движения. «Все наши объекты при сдаче должны быть обеспечены подъездами. Результаты госэкспертизы по автогородку мы ждем к концу года. Проект станет вторым в городе, где малыши смогут изучать правила дорожного движения, так сказать на практике», — рассказал руководитель управления капитального строительства Максим Несанов.