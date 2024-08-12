В Красноярске построят дорогу до детского сада на Бугаче

Рядом также находится школа № 159 — самая большая за Уралом, которую построили в рамках нацпроекта «Образование». В прошлом году до школы построили дорогу, но по ней можно проехать к образовательному учреждению только с одной стороны. Новая дорога позволит подъезжать к школе со стороны детского сада.