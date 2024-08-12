Иркутский микрорайон Зеленый подключат к центральному теплоснабжению в 2024 году

Александр Ведерников отметил, что жизнеобеспечению территорий, где находятся воинские части, необходимо уделять особое внимание. «Депутаты Законодательного Собрания неоднократно поднимали проблему недостаточного финансирования военных городков. К примеру, такую ситуацию мы видим в Усолье-7 и в поселке Средний. Строительство теплового узла в иркутском микрорайоне Зеленый — это один из положительных примеров разворота внимания региональной власти к военным городкам. В условиях специальной военной операции это не только полномочия, это еще и морально-нравственная ответственность перед военнослужащими, которые сегодня несут боевое дежурство, и перед их семьями. Необходимо создавать региональные программы поддержки муниципальных образований, которые были сформированы на базе военных городков. Это требуется для того, чтобы у них было финансирование по защищенным статьям на развитие и социальной инфраструктуры, и инфраструктуры жизнеобеспечения», — сказал спикер областного парламента.