Иркутский микрорайон Зеленый подключат к центральному теплоснабжению в 2024 году

Готовность теплового узла к запуску проверили губернатор региона Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и депутат ЗС от территории Алексей Распутин, мэр Иркутска Руслан Болотов, генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» Олег Причко.
Раньше жилые дома и соцобъекты в Зеленом отапливались мазутной котельной, оборудование которой изношено. Строительство нового теплового узла вели по поручению губернатора Игоря Кобзева. Перевод объектов на централизованное теплоснабжение был запланирован на 2025 год, но подрядчики справились с работой раньше, поэтому появилась возможность сделать это на год раньше. Руслан Болотов отметил, что закрытие мазутной котельной улучшит не только качество коммунальных услуг, но и экологическую обстановку в микрорайоне.
По информации пресс-службы ЗС, прорабатываются варианты решения технических вопросов, связанных с подключением к централизованной системе теплоснабжения воинской части, расположенной в микрорайоне Зеленый.
Александр Ведерников отметил, что жизнеобеспечению территорий, где находятся воинские части, необходимо уделять особое внимание. «Депутаты Законодательного Собрания неоднократно поднимали проблему недостаточного финансирования военных городков. К примеру, такую ситуацию мы видим в Усолье-7 и в поселке Средний. Строительство теплового узла в иркутском микрорайоне Зеленый — это один из положительных примеров разворота внимания региональной власти к военным городкам. В условиях специальной военной операции это не только полномочия, это еще и морально-нравственная ответственность перед военнослужащими, которые сегодня несут боевое дежурство, и перед их семьями. Необходимо создавать региональные программы поддержки муниципальных образований, которые были сформированы на базе военных городков. Это требуется для того, чтобы у них было финансирование по защищенным статьям на развитие и социальной инфраструктуры, и инфраструктуры жизнеобеспечения», — сказал спикер областного парламента.
Игорь Кобзев сообщил, что помимо модернизации коммунальной инфраструктуры в микрорайоне Зеленый планируется строительство социальных объектов и благоустройство.