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В Новосибирске авиакомпанию оштрафовали из-за задержки рейса

Пассажирам вовремя не предоставили гостиницу.

Источник: Комсомольская правда

Из-за задержки рейса из Новосибирска в Нерюнгри транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию. Большая задержка рейса, на 9 часов, была в мае 2024 года.

— Перевозчик в период ожидания вылета не обеспечил своевременное размещение пассажиров в гостинице. Руководству авиакомпании внесено представление, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Авиакомпания привлечена к административной ответственности, ей выписан штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее пассажиры самолета Москва-Новосибирск больше 12 часов ждали свой рейс.