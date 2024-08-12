В Новосибирске авиакомпанию оштрафовали из-за задержки рейса

Из-за задержки рейса из Новосибирска в Нерюнгри транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию. Большая задержка рейса, на 9 часов, была в мае 2024 года.
— Перевозчик в период ожидания вылета не обеспечил своевременное размещение пассажиров в гостинице. Руководству авиакомпании внесено представление, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Авиакомпания привлечена к административной ответственности, ей выписан штраф в 30 тысяч рублей.
Напомним, ранее пассажиры самолета Москва-Новосибирск больше 12 часов ждали свой рейс.