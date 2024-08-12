Ремонт улицы Литвинова в Иркутске выполнен на 80%

В этом году приводят в порядок участок от Карла Маркса до Тимирязева. Как проходят работы, проверил мэр Руслан Болотов.
«Объект сложный. Фактически реконструировали все существующие сети: тепло- и водоснабжения, канализации, электричества. Такой комплексный подход для нас принципиально важен: одновременно мы не только обновляем дорожное полотно и пешеходные зоны, но и модернизируем подземные коммуникации, — отметил Руслан Болотов. — Планируем закончить ремонт до 1 сентября. Наша задача, чтобы к началу учебного года улицы центральной части города были готовы».
Общая протяженность участка составляет 642 метра. Выполнены капитальный ремонт водопровода и канализации, перекладка кабеля, фрезерование существующего дорожного покрытия, устройство основания из щебня, монтаж бордюров. Высажены деревья и кустарники, обустроены водоотводные лотки на проезжей части, проведено высотное регулирование колодцев.
«Мы приступили к ремонту на Литвинова в апреле. Эта улица имеет ряд сложностей: необходимо было заменить сети, поэтому работы проводились с большим объемом выемки земли, — рассказал руководитель подрядной организации МУП “Служба эксплуатации мостов” Андрей Пономарев. — Сейчас выходим на финальный этап: осталось закончить отрезок от Пионерского переулка до улицы Дзержинского. Ливневку мы уже доделали. В течение недели приступим здесь к асфальтированию».
Всего в текущем году в областном центре приведут в порядок 26 участков. Как сообщает пресс-служба мэрии, уже готова улица Сеченова. Разметку наносят на Пролетарской, Володарского, Байкальской, Чайковского, в Спортивном переулке. В высокой степени готовности находятся Трудовая и Академическая.