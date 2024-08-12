Ремонт улицы Литвинова в Иркутске выполнен на 80%

«Объект сложный. Фактически реконструировали все существующие сети: тепло- и водоснабжения, канализации, электричества. Такой комплексный подход для нас принципиально важен: одновременно мы не только обновляем дорожное полотно и пешеходные зоны, но и модернизируем подземные коммуникации, — отметил Руслан Болотов. — Планируем закончить ремонт до 1 сентября. Наша задача, чтобы к началу учебного года улицы центральной части города были готовы».