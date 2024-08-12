Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в кафе Хабаровска

Прокуратура Центрального района Хабаровска выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в одном из заведений общественного питания. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«В ходе проверки установлено, что эвакуационные выходы были оборудованы врезными замками, в пристройке к кафе, где хранились газовые баллоны, отсутствовала система вентиляции и необходимая техническая документация на системы противопожарной защиты», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Также было выявлено, что в тамбуре эвакуационного выхода располагалось складское помещение, а инструктаж по пожарной безопасности не проводился.
По итогам проверки прокуратура внесла представление индивидуальному предпринимателю, который был оштрафован на 40 тысяч рублей по статье КоАП РФ за несоблюдение требований пожарной безопасности. Нарушения были устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.