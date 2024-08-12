Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в кафе Хабаровска

По итогам проверки прокуратура внесла представление индивидуальному предпринимателю, который был оштрафован на 40 тысяч рублей по статье КоАП РФ за несоблюдение требований пожарной безопасности. Нарушения были устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.