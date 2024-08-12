Еще один завод по производству каменной ваты построят в Хабаровске

«В последние годы мы видим активное развитие строительного сектора на Дальнем Востоке и в странах АТР, что приводит к росту спроса на строительные материалы, включая теплоизоляцию из каменной ваты. Поэтому мы решили инвестировать около 3,5 миллиарда рублей в создание нового завода в Хабаровске и реконструкцию одного из действующих предприятий» — сказал совладелец и управляющий партнер корпорации Сергей Колесников.