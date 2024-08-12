Еще один завод по производству каменной ваты построят в Хабаровске

В Хабаровске начнется строительство завода по производству тепло- и звукоизоляции из каменной ваты. Проект стоимостью 3,5 миллиарда рублей обеспечит ежегодное производство 400 тысяч кубометров продукции. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Корпорация «Технониколь» запустит новый завод, который создаст около 100 рабочих мест. Завершение строительства планируется на 2027 год.
Кроме того, корпорация реконструирует существующее предприятие «Завод Техно». Хабаровский край, благодаря поддержке преференциальных режимов и статусу резидента ТОР, стал ведущим центром по производству теплоизоляции на Дальнем Востоке.
«В последние годы мы видим активное развитие строительного сектора на Дальнем Востоке и в странах АТР, что приводит к росту спроса на строительные материалы, включая теплоизоляцию из каменной ваты. Поэтому мы решили инвестировать около 3,5 миллиарда рублей в создание нового завода в Хабаровске и реконструкцию одного из действующих предприятий» — сказал совладелец и управляющий партнер корпорации Сергей Колесников.
После обновления на предприятии начнут выпускать техническую изоляцию и субстраты из каменной ваты для тепличных хозяйств, такие как кубики и маты для гидропоники. Также полностью автоматизируют линию судостроительной изоляции и увеличат ее производительность.
Компания уже начала подготовку к строительству нового завода: арендован участок, разрабатывается техническое задание, проводится тендер на оборудование, идут предварительные работы. Новый завод оснастят современным оборудованием, он будет перерабатывать 100 процентов собственных отходов.