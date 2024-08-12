В Савеловском районе реконструировали 1,5 километра газопровода

Новые современные полиэтиленовые газопроводы низкого давления появятся на месте устаревших стальных, проложенных между улицами Нижняя Масловка и 2-й Квесисской еще в прошлом столетии. Протяженность объекта — 1,8 тысячи метров. Обновлено уже 1,5 тысячи метров, что составляет более 80 процентов от всего объема работ.