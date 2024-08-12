В Савеловском районе реконструировали 1,5 километра газопровода

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы продолжают модернизировать устаревшие газопроводы в САО. Работы начались в январе 2024 года.
Новые современные полиэтиленовые газопроводы низкого давления появятся на месте устаревших стальных, проложенных между улицами Нижняя Масловка и 2-й Квесисской еще в прошлом столетии. Протяженность объекта — 1,8 тысячи метров. Обновлено уже 1,5 тысячи метров, что составляет более 80 процентов от всего объема работ.
Специалисты АО «Мосгаз» выполняют реконструкцию с учетом градостроительных особенностей и большой плотности инженерных коммуникаций. В рамках первого этапа модернизации уже завершили прокладку новых газопроводов на улицах Нижняя Масловка и 1-й Квесисской. Их подключили к действующей столичной сети.
Новые высокопрочные полиэтиленовые трубы устойчивы к коррозии, перепадам температур и воздействию химических веществ. Они прослужат более 40 лет.
Работы проводят методами открытой прокладки и закрытых переходов. Это позволяет не перекрывать дорожное движение и сохранить привычный ритм жизни района, поскольку не требует масштабных раскопок.
В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что уже завершилась реконструкция газопроводов низкого и среднего давления между Ленинградским шоссе и Беломорской улицей.