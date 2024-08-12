Собянин: Технополис «Москва» стал крупнейшим центром разработок роботов

Кроме того, на предприятии разработан уникальный робот-амфибия, не имеющий аналогов в мире. Комплекс создан для ликвидации последствий аварий на затопленных объектах, в том числе на атомных станциях и в шахтах. Он способен выполнять задачи в условиях высокой радиации на глубине до 4 м, а также на суше, осуществляя разведывательные, аварийно-спасательные, взрывотехнические работы.