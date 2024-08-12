Собянин: Технополис «Москва» стал крупнейшим центром разработок роботов

«Технополис “Москва”» — крупнейший центр производства высокотехнологичной продукции в городе. Компании — резиденты ОЭЗ выпускают не только современное промышленное оборудование, но и бытовые и медицинские устройства на основе искусственного интеллекта (ИИ), роботов для исследовательских работ и обеспечения безопасности людей.
Так, компания «Моторика» занимается разработками в сфере кибермедицины.
Одна из последних новинок — система управления робопротезами на основе ИИ. Разработка в области нейромодуляции поможет человеку с протезом руки получить естественные ощущения от прикосновения к предметам и позволит двигать пальцами независимо друг от друга.
Для того, чтобы управлять киберпротезами, необходимо настраивать систему жестов через специальное приложение на телефоне. Проект резидента ОЭЗ «Технополис “Москва”» поможет по-настоящему оживить искусственные конечности.
В планах компании — запуск приложения, которое превратит киберпротез в настоящий смарт-гаджет. С помощью него можно будет дистанционно скорректировать реабилитацию, получить консультацию сервисной службы, а также, например, вызвать такси или совершить бесконтактную оплату.
На счету компании «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» около 20 моделей роботов разного класса и назначения, способных дистанционно действовать под управлением человека в опасных условиях. Среди них — компактный робот-пожарный для работы на АЭС.
Еще одна уникальная разработка — роботизированный комплекс «МУЛ», который можно использовать на строящихся объектах, в фермерских и подсобных хозяйствах, а также при транспортировке людей, получивших травмы. Устройство выполнено в виде самоходной тележки с дистанционным управлением. На скорости до 15 км в час робот способен перевезти вес до 120 кг. В настоящий момент комплекс проходит испытания в условиях различных типов местности.
Кроме того, на предприятии разработан уникальный робот-амфибия, не имеющий аналогов в мире. Комплекс создан для ликвидации последствий аварий на затопленных объектах, в том числе на атомных станциях и в шахтах. Он способен выполнять задачи в условиях высокой радиации на глубине до 4 м, а также на суше, осуществляя разведывательные, аварийно-спасательные, взрывотехнические работы.
«Продукция компании создается на основе собственных чертежей и моделей, программного обеспечения и системы управления», — написал Собянин.
Еще один резидент ОЭЗ — компания «Альтер» — ведет работы по созданию комплексов дронов и роботизированных устройств для МЧС.
Среди перспективных разработок, готовящихся к испытаниям, — дроны для обеспечения постоянного освещения над рабочей зоной. Они могут стать отличным подспорьем пожарным и спасателям в ночное время — при разборе завалов, поиске пострадавших, для освещения труднодоступных мест.
«Дроны легкие, а в разобранном виде еще и компактные. Один дрон может освещать территорию площадью до 500 кв. м», — отметил мэр.
Еще один проект компании — управляемый вездеход для обследования завалов и поиска пострадавших — находится на стадии опытно-конструкторских работ. Этот робот обладает большой грузоподъемностью при минимальных габаритах, что позволит ему работать в труднодоступных, сложнопроходимых местах, а также на территориях с высоким радиационным фоном или химическим загрязнением.
Столичная компания «САГА Технологии» выпускает учебные роботы-манипуляторы. Они предназначены для знакомства школьников и студентов с робототехникой. В комплекте с машиной идут насадки для карандаша или фломастера, пневматические присоски, а также приспособления для лазерной гравировки и 3D-печати. Поэтому устройство будет интересно и полезно во время занятий информатикой, программированием и моделированием.
Как уточняется, робот разработан и серийно производится в Москве. Его поставляют в различные образовательные учреждения — от школ до колледжей и институтов.
Компания Engy разработала и изготовила высокоскоростной робот-постамат. Он может стать полноценной заменой пункта выдачи заказов и традиционных устройств. Автономный режим работы позволяет машине функционировать круглосуточно и без участия человека. Система может принимать и выдавать посылки, обслуживать интернет-заказы в ретейл-сетях или пунктах выдачи, работать в сфере складской логистики.
Так, робот имеет стеллажную систему хранения и обеспечивает быстрый прием, оперативную сортировку с учетом габаритов посылок, а также их надежное хранение и выдачу получателям по принципу единого окна. Постамат состоит из модулей, его вместимость — до 300 посылок.