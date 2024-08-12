Сколько денег и какое имущество вернул Сатыбалдыулы государству — появился полный список

«Из них 661,5 млн долларов США обнаружены за рубежом, которые были возвращены в Казахстан в кратчайшие сроки, в том числе в результате активного сотрудничества К. Сатыбалдыулы, из таких стран, как Австрия, Лихтенштейн, ОАЭ, Турция и т. д. ».