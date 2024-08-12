Сколько денег и какое имущество вернул Сатыбалдыулы государству — появился полный список

Кайрата Сатыбалдыулы задержали в 2022 году. По настоящее время государству возвращены незаконно приобретенные им и лицами, связанными с ним, имущественные активы и деньги на сумму свыше 732,8 млрд тенге, или 1,6 млрд долларов США.
«Из них 661,5 млн долларов США обнаружены за рубежом, которые были возвращены в Казахстан в кратчайшие сроки, в том числе в результате активного сотрудничества К. Сатыбалдыулы, из таких стран, как Австрия, Лихтенштейн, ОАЭ, Турция
и т. д.».
В число возвращенных активов входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.
В общую сумму (732,8 млрд тенге) возвращенных в ходе досудебного расследования активов по уголовным делам в отношении Сатыбалдыулы входят:
1. 28,8% акций АО «Казахтелеком» — 93,8 млрд тенге;
2. АО «ЦТС» — 30,2 млрд тенге;
3. Доли участия в четырех компаниях — 10,3 млрд тенге;
4. Имущественные активы в Казахстане — 158,5 млрд тенге;
5. Эксклюзивные драгоценности — 105,39 млрд тенге (230 млн долларов США);
7. Деньги из Австрии — 36,8 млрд тенге (82,1 млн долларов США);
8. Деньги из Лихтенштейна — 116,7 млрд тенге (260,5 млн долларов США);
9. Деньги из ОАЭ — 6,3 млрд тенге (14 млн долларов США);
10. Деньги из Турции — 2,2 млрд тенге (4,92 млн долларов США);
11. Реализация ценных бумаг — 135,8 млрд тенге (300 млн долларов США).
«Так, в государственную собственность переданы 115 казахстанских объектов стоимостью свыше 158 млрд тенге, из которых 73 объекта недвижимости (13 домов, 10 зданий, 13 земельных участков, четыре квартиры, три строения, два здания медресе с пристройкой, два парковочных места, 25 помещений, один объект незавершенного строительства), 37 объектов движимого имущества (29 автомашин, пять спецтехники, три квадроцикла) и иного имущества», — говорится в сообщении.
Часть имущества была оформлена на близких родственников Сатыбалдыулы, аффилированных лиц и подконтрольные компании.
Общая площадь переданных государству административных зданий в Астане и Алматы превышает 180 тыс. кв. м.
Ранее эти здания сдавали в аренду, они ежегодно приносили собственнику многомиллиардный доход, получателем которого теперь является государство.
В Антикоре напомнили, что уголовные дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы расследовали по фактам хищений средств АО «Казахтелеком», АО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере, легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты таможенных пошлин подконтрольной ему компанией.
«В ходе следствия К. Сатыбалдыулы полностью признал свою вину, возместил ущерб в полном объеме, а также способствовал расследованию уголовных правонарушений и раскрытию имущества, добытого преступным путем», — отметили в ведомстве.
13 марта 2022 года в Антикоре заявили о задержании Кайрата Сатыбалдыулы. 26 сентября 2022 года его приговорили к шести годам лишения свободы.