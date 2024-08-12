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В Калининградской области более 40% дорог не соответствуют нормативам

Регион по качеству транспортных путей опустился на 30 место в России.

В Калининградской области лишь 59,8% дорог соответствует нормативным требованиям. Регион по этому показателю занимает 30 строчку в России. Рейтинг опубликовали аналитики РИА Новости в понедельник, 12 августа.

При этом калининградские магистрали деградируют с 2018 года, когда в аналогичном исследовании эксперты поставили область на 10 место. Во время пандемии коронавируса заметно поплохело и проезжей части, стремительное падение отбросило местные магистрали на 25-ю позицию.

К примеру, в Москве 97,6% дорог соответствуют норме, в Югре — 88,4%, в Краснодарском крае и Челябинской области — более 84%.

В 2023 году протяжённость дорог общего пользования с твёрдым покрытием в Калининградской области составила 7 835,8 км.