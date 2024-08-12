В Калининградской области более 40% дорог не соответствуют нормативам

При этом калининградские магистрали деградируют с 2018 года, когда в аналогичном исследовании эксперты поставили область на 10 место. Во время пандемии коронавируса заметно поплохело и проезжей части, стремительное падение отбросило местные магистрали на 25-ю позицию.