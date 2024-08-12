В Башкирии вводится бесплатный проезд для школьников из многодетных семей

«В июне в республике были внесены изменения в закон “О мерах социальной поддержки многодетных семей”, — напомнил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Одной из новых мер поддержки стал бесплатный проезд на городском общественном транспорте, как в автобусах, так и в трамваях и троллейбусах».
Такая мера поддержки распространяется на всех школьников из многодетных семей, критерий нуждаемости отсутствует. Она будет действовать в дни учебы с 1 сентября по 31 мая, исключая выходные, праздники и каникулы — всего 192 дня в году.
Многодетной семьей в Башкирии считается семья, имеющая трех и более детей, в том числе усыновленных и принятых под опеку или попечительство, статус которой устанавливается бессрочно.
«Мерами социальной поддержки могут пользоваться семьи до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения», — добавили в Госсобрании.