В Башкирии вводится бесплатный проезд для школьников из многодетных семей

«В июне в республике были внесены изменения в закон “О мерах социальной поддержки многодетных семей”, — напомнил спикер башкирского парламента Константин Толкачев. — Одной из новых мер поддержки стал бесплатный проезд на городском общественном транспорте, как в автобусах, так и в трамваях и троллейбусах».