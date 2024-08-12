В Ростове-на-Дону проводится обновление ветхих коммунальных сетей

На всех объектах применяются современные, предварительно изолированные пенополиуретаном трубы с системой оперативного дистанционного контроля, предназначенной для наблюдения за состоянием теплоизоляционного слоя и обнаружения участков с повышенной влажностью изоляции. Данная система позволит своевременно проводить профилактику образования дефектов тепловых сетей. Поскольку модернизация сетей может занимать до нескольких месяцев на объектах смонтированы временные линии горячего водоснабжения. Все работы проводятся строго в соответствии с утвержденными графиками, без отставания.