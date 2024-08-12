В Ростове-на-Дону проводится обновление ветхих коммунальных сетей

Теплоснабжающие организации для безаварийной работы коммунальных систем, надежного и бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей города Ростова-на-Дону реализуют проекты модернизации тепловых сетей.
ООО «Ростовские тепловые сети» в текущем году будет полностью заменено 11 участков тепловых сетей с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Работу на четырех участках уже выполнена.
На всех объектах применяются современные, предварительно изолированные пенополиуретаном трубы с системой оперативного дистанционного контроля, предназначенной для наблюдения за состоянием теплоизоляционного слоя и обнаружения участков с повышенной влажностью изоляции. Данная система позволит своевременно проводить профилактику образования дефектов тепловых сетей. Поскольку модернизация сетей может занимать до нескольких месяцев на объектах смонтированы временные линии горячего водоснабжения. Все работы проводятся строго в соответствии с утвержденными графиками, без отставания.
Для повышения надежности теплосетевого оборудования ООО «Ростовские тепловые сети» дополнительно проводит капитальный ремонт участков тепловых сетей по улице Тургеневской (в границах переулков Халтуринского и Островского) и по улице Пушкинской (в границах проспекта Чехова и переулка Университетский).
Все работы по подготовке систем теплоснабжения города Ростова-на-Дону находятся на постоянном контроле Администрации города Ростова-на-Дону и будут завершены к началу отопительного сезона.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.