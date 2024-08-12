В парке «Патриот» открылся форум «Армия»

Из материалов Минобороны РФ следует, что в форуме планируют принять участие 110 официальных военных делегаций и предприятий иностранных государств — запланирована 191 двусторонняя встреча с иностранными партнерами. Научно-деловая программа форума включает около 100 мероприятий, касающихся вопросов развития российских вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.
Изначально планировалось, что «Армия-2024» продлится неделю — с 12 по 18 августа. Однако в июле организаторы сообщили, что форум пройдет с 12 по 14 августа. Первый день «Армии-2024» пройдет в закрытом режиме, во второй и третий запланированы дни работы специалистов — их можно будет посетить по бизнес-билетам.
Продукция «Рособоронэкспорта»
В 2024 году площадь выставочной экспозиции форума займет около 160 тысяч кв. метров, где будет представлено более 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.
Как сообщили ТАСС в «Рособоронэкспорте» (входит в госкорпорацию «Ростех»), компания планирует продемонстрировать гостям форума более 700 образцов продукции, в том числе новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов, комплекс с управляемыми боеприпасами «Куб-Э», модернизированный легкий танк СПТП 2С25М «Спрут» и роботизированный многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МГТТ-ЛБ.
Помимо этого, «Рособоронэкспорт» покажет новейшие средства обнаружения и радиоэлектронного подавления беспилотников, а также эшелонированную систему на базе современных радиолокационных станций, автоматизированные системы управления и комплексы противовоздушной обороны различной дальности действия. Кроме того, на форуме будут экспонированы управляемые боеприпасы «Краснополь-М2» и «Китолов-2М».
На море и в воздухе
Объединенная судостроительная корпорация впервые покажет на форуме новую ударную неатомную субмарину проекта «Амур 950» с вертикальными пусковыми установками ракет. Кроме того, будут представлена линейка автономных необитаемых подводных аппаратов, часть из которых покажут на форуме впервые. Как сообщили ТАСС в Северном проектно-конструкторском бюро, на «Армии-2024» будут представлены три экспортно ориентированных проекта — многоцелевой фрегат 22356, модернизированную версию фрегата 11356, средний десантный корабль проекта 21810.
Как рассказал ТАСС глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов, КТРВ представляет на «Армии-2024» самые современные образцы высокоточного оружия.
Также несколько новинок на форуме представит российское конструкторское бюро «Око», специализирующееся на дронах-камикадзе самолетного типа. В том числе будет показана модифицированная версия дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82» — «Привет-82МК2» с функцией взлета по приборам. Еще одной новинкой от бюро станет беспилотник-тяжеловес «Привет-82XL» с боевой частью до 10 кг, который позволит наносить по противнику чувствительные удары в глубине фронта.
Группа компаний «Беспилотные системы» покажет на «Армии-2024» свои основные и наиболее востребованные продукты. В их числе — модернизированная версия хорошо зарекомендовавшего себя в ходе спецоперации флагманского комплекса с беспилотными летательными аппаратами Supercam S350; модификация S350 в форме конвертоплана Supercam SX350; компактный БПЛА линейки — Supercam S150; БПЛА коптерного типа — Supercam X4.
Космические разработки
Участники и гости форума смогут посетить объединенную экспозицию Роскосмоса и предприятий ракетно-космической промышленности. Так, на стенде компании «Решетнев» можно будет увидеть космические аппараты, создаваемые в интересах федерального проекта «Сфера» — в частности, спутник для интернета вещей «Марафон» и аппарат связи «Экспресс-РВ».
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» представит макет перспективной Российской орбитальной станции в ее полной конфигурации, в том числе макет коммерческого модуля. Также будет представлен макет разгонного блока типа ДМ. Центр Хруничева покажет на форуме макеты ракет-носителей «Ангара»: легкую «Ангару-1.2», среднюю «Ангару-А3» и тяжелую «Ангару-А5». Продолжение конверсионной программы будет представлено макетом ракеты «Рокот-М».
Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина продемонстрирует макет системы управления для аэродинамического объекта малого калибра в комплекте с испытательным стендом, комплекс воздушной разведки «Финист» на основе БПЛА типа «летающее крыло», целиком импортозамещенный цевочный электропривод для летательных аппаратов и другие образцы техники.
Кроме того, Роскосмос представит на своем стенде широкую линейку двигателей, как «царь-двигатель» РД-171МВ производства НПО «Энергомаш», мощность которого сопоставима с крупной электростанцией, так и двигатели малой тяги производства АО «НИИМаш», ОКБ «Факел» и «КБхиммаш им. А. М. Исаева».
Как сообщили ТАСС в частной космической компании «Стилспэйс», на ее стенде гости форума смогут увидеть 3D-модель спутника ДЗЗ «Стилсат», запущенного в 2024 году, а также ознакомиться с информацией, полученной с аппарата и оценить возможности геоплатформы.