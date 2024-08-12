В парке «Патриот» открылся форум «Армия»

Изначально планировалось, что «Армия-2024» продлится неделю — с 12 по 18 августа. Однако в июле организаторы сообщили, что форум пройдет с 12 по 14 августа. Первый день «Армии-2024» пройдет в закрытом режиме, во второй и третий запланированы дни работы специалистов — их можно будет посетить по бизнес-билетам.