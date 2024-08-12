Выросло число ищущих работу свердловчан

В Свердловской области выросло число жителей, находящихся в поисках работы. В июле-начале августа было опубликовано или обновлено более 155 тыс. резюме. Это на 9,5% больше, чем месяц назад и на 24% превышает прошлогодние показатели. Таковы данные онлайн-рекрутинга hh.ru.