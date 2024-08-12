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Выросло число ищущих работу свердловчан

В Свердловской области выросло число жителей, находящихся в поисках работы. В июле-начале августа было опубликовано или обновлено более 155 тыс. резюме. Это на 9,5% больше, чем месяц назад и на 24% превышает прошлогодние показатели. Таковы данные онлайн-рекрутинга hh.ru.

Эксперты связывают такой рост с выходом на рынок труда выпускников учебных заведений. Больше всего соискателей в сферах гостеприимства и ресторанного бизнеса — количество резюме выросло на 15% за месяц. Также работу ищут медицинские специалисты (+ 12,6%), сотрудники сферы автобизнеса (+ 12,2%), преподаватели (10%) и домашний, обслуживающий персонал (+ 9,3%).

Также свердловчане стали чаще искать работу кассирами-операционистами, официантами, фармацевтами, упаковщиками, промоутерами, геологами, лаборантами, операторами call-центра. В то же время среди соискателей стало меньше дворников, специалистов по взысканию долгов, главврачей, маляров и специалистов службы безопасности.

В целом на первом месте в структуре резюме занимает сфера продаж и обслуживания клиентов. Также активно свердловчане ищут работу в таких категориях, как «Рабочий персонал», «Домашний, обслуживающий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Строительство, недвижимость».

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