Выросло число ищущих работу свердловчан

Эксперты связывают такой рост с выходом на рынок труда выпускников учебных заведений. Больше всего соискателей в сферах гостеприимства и ресторанного бизнеса — количество резюме выросло на 15% за месяц. Также работу ищут медицинские специалисты (+ 12,6%), сотрудники сферы автобизнеса (+ 12,2%), преподаватели (10%) и домашний, обслуживающий персонал (+ 9,3%).
Также свердловчане стали чаще искать работу кассирами-операционистами, официантами, фармацевтами, упаковщиками, промоутерами, геологами, лаборантами, операторами call-центра. В то же время среди соискателей стало меньше дворников, специалистов по взысканию долгов, главврачей, маляров и специалистов службы безопасности.
В целом на первом месте в структуре резюме занимает сфера продаж и обслуживания клиентов. Также активно свердловчане ищут работу в таких категориях, как «Рабочий персонал», «Домашний, обслуживающий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Строительство, недвижимость».