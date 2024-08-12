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В Казахстане планируют изменить тарифы на свет

Министерство энергетики РК подготовило приказ с изменениями предельных тарифов на электрическую энергию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ввести изменения планируют 1 сентября.

В первой группе энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, предельная цена повысится с 8,05 до 8,27 тенге/кВтч, во второй — с 7,40 до 7,98 тенге/кВтч, в девятой — с 8,49 до 9,27 тенге/кВтч и так далее.

Изменения коснутся компаний:

  • Евроазиатская энергетическая корпорация «Астана-Энергия»;
  • «Алюминий Казахстана»;
  • «Степногорская ТЭЦ»;
  • «Жанажолская ГТЭС»;
  • «3-Энергоорталык»;
  • «ТНК “Казхром”.

В приказе пояснили, что корректировка связана с увеличением базовых затрат на производство электрической энергии, независящих от энергопроизводящих организаций, в частности затраты на топливо, в том числе на транспортировку, увеличение цены, заработную плату и ремонтные работы.

ЖКХ