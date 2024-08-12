В Казахстане планируют изменить тарифы на свет

В первой группе энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, предельная цена повысится с 8,05 до 8,27 тенге/кВтч, во второй — с 7,40 до 7,98 тенге/кВтч, в девятой — с 8,49 до 9,27 тенге/кВтч и так далее.