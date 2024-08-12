Производство лекарств в Казахстане выросло на 20%

В региональном разрезе в месячной динамике наибольший рост цен был зафиксирован в Астане: на 1,2%. Наименьшее удорожание пришлось на Акмолинскую и Абайскую области: всего на 0,1% в каждом из регионов. В Шымкенте цены остались на прежнем уровне, в Алматинской, Атырауской и Жетысуской областях было отмечено удешевление на 0,1%, а в Туркестанской области — на 0,3%.