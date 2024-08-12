Производство лекарств в Казахстане выросло на 20%

Наибольший объём выпуска традиционно пришёлся на Шымкент: 37,6 млрд тг, или 43% производства от РК. Годовой рост в деньгах составил 46,9%.
В число регионов-лидеров вошли Карагандинская (21,7 млрд тг, плюс 72% за год) и Алматинская (15,3 млрд тг, минус 18,7%) области, а также Алматы (10,5 млрд тг, минус 21,1%).
При заметном росте отечественного производства импорт в секторе также растёт. Так, за январь-май 2024 года Казахстан импортировал 13,9 тыс. тонн медикаментов на сумму 785,8 млн долл. США. В натуральном выражении годовой рост в секторе составил 14,3%, в денежном — 38,6%.
Из стран СНГ в РК ввезли 5,2 тыс. тонн медикаментов на сумму 65 млн долл. США. Больше всего медикаментов завезли из России: 3,7 тыс. тонн — на 49,1% больше, чем годом ранее. В тройку ключевых поставщиков также вошли Беларусь и Украина.
Из стран, не входящих в СНГ, Казахстан завёз 8,7 тыс. тонн медикаментов на сумму 720,8 млн долл. США.
Страны-импортёры:
Китай (1,4 тыс. тонн); Германия (1,2 тыс. тонн); Индия (1,2 тыс. тонн); Франция (632,2 тонны); Турция (582 тонны).
По итогам июня текущего года фармацевтическая продукция подорожала на 0,5% в месячной и на 11,2% в годовой динамике.
В региональном разрезе в месячной динамике наибольший рост цен был зафиксирован в Астане: на 1,2%. Наименьшее удорожание пришлось на Акмолинскую и Абайскую области: всего на 0,1% в каждом из регионов. В Шымкенте цены остались на прежнем уровне, в Алматинской, Атырауской и Жетысуской областях было отмечено удешевление на 0,1%, а в Туркестанской области — на 0,3%.
В годовой динамике фармацевтическая продукция подорожала во всех регионах.
Цены выросли:
- в Астане (на 17,4%);
- в Шымкенте (на 14,7%);
- в Павлодарской области (на 14,6%).
Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Мангистауской области: на 5,4%.