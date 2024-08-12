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Производство лекарств в Казахстане выросло на 20%

По итогам первого полугодия в Казахстане произвели лекарств на сумму 87,3 млрд тг — на 20,1% больше в стоимостном выражении, чем за первое полугодие 2023 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Наибольший объём выпуска традиционно пришёлся на Шымкент: 37,6 млрд тг, или 43% производства от РК. Годовой рост в деньгах составил 46,9%.

В число регионов-лидеров вошли Карагандинская (21,7 млрд тг, плюс 72% за год) и Алматинская (15,3 млрд тг, минус 18,7%) области, а также Алматы (10,5 млрд тг, минус 21,1%).

При заметном росте отечественного производства импорт в секторе также растёт. Так, за январь-май 2024 года Казахстан импортировал 13,9 тыс. тонн медикаментов на сумму 785,8 млн долл. США. В натуральном выражении годовой рост в секторе составил 14,3%, в денежном — 38,6%.

Из стран СНГ в РК ввезли 5,2 тыс. тонн медикаментов на сумму 65 млн долл. США. Больше всего медикаментов завезли из России: 3,7 тыс. тонн — на 49,1% больше, чем годом ранее. В тройку ключевых поставщиков также вошли Беларусь и Украина.

Из стран, не входящих в СНГ, Казахстан завёз 8,7 тыс. тонн медикаментов на сумму 720,8 млн долл. США.

Страны-импортёры:

Китай (1,4 тыс. тонн); Германия (1,2 тыс. тонн); Индия (1,2 тыс. тонн); Франция (632,2 тонны); Турция (582 тонны).

По итогам июня текущего года фармацевтическая продукция подорожала на 0,5% в месячной и на 11,2% в годовой динамике.

В региональном разрезе в месячной динамике наибольший рост цен был зафиксирован в Астане: на 1,2%. Наименьшее удорожание пришлось на Акмолинскую и Абайскую области: всего на 0,1% в каждом из регионов. В Шымкенте цены остались на прежнем уровне, в Алматинской, Атырауской и Жетысуской областях было отмечено удешевление на 0,1%, а в Туркестанской области — на 0,3%.

В годовой динамике фармацевтическая продукция подорожала во всех регионах.

Цены выросли:

  • в Астане (на 17,4%);
  • в Шымкенте (на 14,7%);
  • в Павлодарской области (на 14,6%).

Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Мангистауской области: на 5,4%.