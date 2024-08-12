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В Минской области намолочено более 1,9 млн тонн зерна с учетом рапса

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области намолочено более 1,9 млн т зерна с учетом рапса. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома.

«В Минской области убрано 91,5% от запланированного зерновых и зернобобовых культур, намолочено более 1,9 млн т зерна с учетом рапса при средней урожайности 40,7 ц/га», — отметили в комитете.

Под озимый сев рапса в хозяйствах центрального региона подготовлено 95,5% площадей, посеяно масличной культуры более 43% от плана.

«Заготовлено более 800 тыс. т кормовых единиц травянистых кормов, на условную голову заложено 12,8 ц кормовых единиц (плюс 4,07 ц кормовых единиц к уровню прошлого года)», — рассказали в комитете.

Всего на страде задействованы 1635 комбайнов.

Кроме того, в Минской области ведутся работы по внесению органических и минеральных удобрений под озимый сев, по известкованию кислых почв.

«Продолжается теребление льна. Всего вытереблено 93% культуры от запланированного», — подчеркнули в комитете.

сельское хозяйство