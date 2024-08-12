Бюджет НИШ оказался больше бюджета Улытауской области

АСТАНА, 12 авг — Sputnik. В работе «Назарбаев Интеллектуальные школы» нашли многочисленные нарушения, сообщила Высшая аудиторская палата Казахстана.
Механизм финансирования НИШ в целом не обеспечивает прозрачности, подотчетности и целевого характера использования средств, сказал Алихан Смаилов.
При этом возможность переноса неиспользованных средств на последующие финансовые годы приводила к образованию значительных объемов денежных остатков. Они не всегда учитывались при новом планировании бюджета.
Так, за 3 года НИШ не освоены средства в размере 16,4 миллиарда тенге (34,3 миллиона долларов), а на банковских счетах ежегодно аккумулировались остатки в размере от 27 миллиардов (56,5 миллионов долларов) до 55 миллиардов тенге (115,2 миллиона долларов).
«Весь бюджет, например, области Улытау меньше, чем за 5 лет было выделено НИШ. В том числе более 22 миллиардов на трансляцию опыта. Статистику как ни смотри, но каких-то существенных сдвигов нет, к сожалению. Более того, это даже не таргетируется в рамках системы госпланирования», — сказал Алихан Смаилов.
По проведенным закупкам НИШ выявили нарушения на 10,5 миллиардов тенге (22 миллиона долларов). Например, имели место случаи неправомерного применения способа закупок из одного источника на сумму более 1 миллиарда тенге (2,09 миллиона долларов), необоснованного допуска или отклонения заявок.
В целом государственный аудит установил:
- финансовые нарушения на 274,4 миллиона тенге (575,2 тысячи долларов);
- неэффективное планирование на 8,3 миллиарда тенге (17,4 миллиона долларов);
- неэффективное использование — порядка 6 миллиардов тенге (12,5 миллионов долларов).
А также 134 процедурных нарушения и 30 системных недостатков.
По итогам проверочных мероприятий один материал направлен в правоохранительные органы, еще по десяти фактам с признаками административных правонарушений — в уполномоченные органы для возбуждения административного производства.