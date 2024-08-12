Бюджет НИШ оказался больше бюджета Улытауской области

«Весь бюджет, например, области Улытау меньше, чем за 5 лет было выделено НИШ. В том числе более 22 миллиардов на трансляцию опыта. Статистику как ни смотри, но каких-то существенных сдвигов нет, к сожалению. Более того, это даже не таргетируется в рамках системы госпланирования», — сказал Алихан Смаилов.