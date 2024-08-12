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В Омской области коммунальщики не выплатили работникам почти 2 млн

Делом занялась прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

В Telegram-канале прокуратуры Омской области сообщили, что работникам предприятия «Районные коммунальные сети» в Горьковском районе задержали зарплату.

В прокуратуру обратился один из работников. Он сообщил, что 83 сотрудникам муниципального предприятия не выплатили заработную плату. Сумма задолженности превысила 1,7 миллиона. Прокуратура Горьковского района вынесла директору предприятия представление и привлекла его к ответственности. После этого задолженность перед работниками была погашена.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения прав граждан, которых недостаточно обеспечили дровами.

Прокуратура