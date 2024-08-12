Сразу на 25% подняли зарплату воспитателям Кубани

Номинальная зарплата воспитателей Краснодарского края за год выросла на 25,2%. Доход педагогических работников дошкольных образовательных учреждений увеличился в 15 регионах. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ТАСС (18+).
В I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года заработная плата воспитателей Кубани поднялась до 46,6 тысяч рублей. Значительнее всего среди регионов страны этот показатель вырос в Магаданской области — на 37,8% (118,4 тысяч рублей) и Оренбургской области — 29,9% (46,1 тысяча рублей).
Напомним, в Краснодарском крае воспитатели детских садов могут получить дополнительную финансовую поддержку на ипотеку в размере 1 млн рублей. За последние пять лет в Краснодаре построили 37 новых детсадов почти на 9 тысяч мест.
Как раннее сообщало информагентство, родители не могут приводить в сады детей из-за нехватки воспитателей. Губернатор Кубани назвал основной задачей — обеспечение новых учреждений сотрудниками. Одной из действенных мер может стать региональная субсидия на ипотеку. В крае создана система поддержки работников бюджетной сферы.