Сразу на 25% подняли зарплату воспитателям Кубани

В I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года заработная плата воспитателей Кубани поднялась до 46,6 тысяч рублей. Значительнее всего среди регионов страны этот показатель вырос в Магаданской области — на 37,8% (118,4 тысяч рублей) и Оренбургской области — 29,9% (46,1 тысяча рублей).