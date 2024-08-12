Власти Казани создадут автоматизированную парковку возле Голубых озер

Планируется разработать несколько тарифов, в том числе тариф «Постоянные клиенты» для сотрудников, которые смогут парковаться бесплатно. Вместе с заказчиком будет согласовано такое время пребывания на парковке. Также будет разработан телеграм-бот для удаленного управления парковкой.