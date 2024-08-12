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Из квартиры в центре Иркутска принудительно выселяли семейную пару

Судебные приставы под контролем полиции выселили из квартиры в центре Иркутска мужчину и его сожительницу, которые жили на чужой жилплощади и не собирались её освобождать.

Источник: УФССП по Иркутской области

Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Иркутской области.

Мужчина длительное время проживал с сожительницей в её квартире. Когда женщина скончалась, но не выселился и привёл в жилище новую «супругу». Между тем у умершей женщины была наследница. Выселить отчима и его пассию девушка не смогла и обратилась в суд. Суд, разумеется, встал на сторону законной наследницы. После вынесения решения в квартиру пришли судебные приставы, которые вежливо попросили парочку съехать из чужого жилья. Однако жильцы не спешили исполнять решение суда. В ходе второго визита с жильцов взыскали исполнительский сбор в сумме пять тысяч рублей, установили новый срок и описали последствия и меры принудительного исполнения.

Сроки вышли, и жильцам пришлось съезжать под контролем полиции.