Из квартиры в центре Иркутска принудительно выселяли семейную пару

Мужчина длительное время проживал с сожительницей в её квартире. Когда женщина скончалась, но не выселился и привёл в жилище новую «супругу». Между тем у умершей женщины была наследница. Выселить отчима и его пассию девушка не смогла и обратилась в суд. Суд, разумеется, встал на сторону законной наследницы. После вынесения решения в квартиру пришли судебные приставы, которые вежливо попросили парочку съехать из чужого жилья. Однако жильцы не спешили исполнять решение суда. В ходе второго визита с жильцов взыскали исполнительский сбор в сумме пять тысяч рублей, установили новый срок и описали последствия и меры принудительного исполнения.