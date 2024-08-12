Порядок представления жилья очередникам планируют изменить в Беларуси

«Действительно, дороже не будет. Все понимают, что когда на моменте закладывания фундамента человек вступает в строительство, то это, как правило, дешевле, чем уже готовая квартира. Такой принцип применяется только при коммерческом строительстве. При стройке с государственной поддержкой в любом случае у нас фиксируется неизменный контракт с условиями строительства. И в любой момент дольщик может прийти увидеть одну и ту же стоимость», — заявил глава Минстройархитектуры.