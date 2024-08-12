Порядок представления жилья очередникам планируют изменить в Беларуси

Новый порядок предоставления жилплощади очередникам уже разработан.
«Это достаточно перспективный механизм. В свое время он назывался госзаказом. В нем, на мой взгляд, одни сплошные плюсы. В первую очередь мы не обременяем будущих владельцев этих квартир всем процессом строительства. Мы переносим факт взаимодействия будущего жильца с заказчиком или с любым участником строительной отрасли уже на момент, когда квартиры построены, не нужно ждать, ходить подписывать дополнительные бумаги в случае изменений каких-либо условий», — сказал Пархамович.
По его мнению, еще одно преимущество нового порядка — методичное финансирование в рамках указа № 215, в этом случае государство будет помогать УКСам строить системно при наличии полного финансирования. Это даст гарантию, что все объекты будут возведены в срок.
Пархамович утверждает, что это не повлечет увеличения стоимости квадратного метра.
«Действительно, дороже не будет. Все понимают, что когда на моменте закладывания фундамента человек вступает в строительство, то это, как правило, дешевле, чем уже готовая квартира. Такой принцип применяется только при коммерческом строительстве. При стройке с государственной поддержкой в любом случае у нас фиксируется неизменный контракт с условиями строительства. И в любой момент дольщик может прийти увидеть одну и ту же стоимость», — заявил глава Минстройархитектуры.
По словам министра, также подготовлен соответствующий правовой акт. Предполагается, что в ближайшее время он будет рассмотрен на уровне Александра Лукашенко и вступит в силу уже в 2024 году.